小泉進次郎防衛相は27日配信のユーチューブ番組で、各地で相次ぐクマ被害を巡り、対策の一環として自衛隊派遣の是非を熟慮する考えを示した。「自治体の意見を聞いた上で、関係省庁と連携して考えないといけない」と述べた。