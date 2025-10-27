カメルーンのビヤ大統領＝12日、カメルーン首都ヤウンデ（共同）【ナイロビ共同】アフリカ・カメルーンで12日に実施された大統領選で、選挙管理当局は27日、世界最高齢の国家元首ポール・ビヤ大統領（92）が再選されたと発表した。ロイター通信などが報じた。8期目となる任期は7年。高齢に伴う健康不安が指摘されていたが、野党候補の乱立で優勢が伝えられていた。ビヤ氏は1982年に前任者の引退に伴い大統領に就任。2008年の憲