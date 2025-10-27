「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。27日のテーマは、「トランプ大統領が来日“高市流”おもてなし」です。■トランプ氏、来日高市首相との関係どうなる？アメリカのトランプ大統領が27日午後、日本に到着しました。トランプ大統領の来日後の日程ですが、27日は夕方から天皇陛下と会見しました。そして、28日午前中は日米首脳会談。仕事の話を進めながら昼食をともにす