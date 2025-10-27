一日の中で読書を「しない」と回答した小中高校生が52.7%に上ったことが、ベネッセ教育総合研究所と東京大学が2024年に行った調査で分かりました。2015年の調査と比べて約1.5倍増えたことになります。この調査は2015年から毎年実施されていて、2024年は全国の小中高校生ら1万2242人から回答があり、きょう（27日）始まった読書週間を前に公表されました。一日の読書に関しては、2015年の調査では34.3%が「しない」と回答していまし