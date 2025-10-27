私（ナオ）は、夫のカズナリと娘のリン（3才）の3人暮らし。10才年上の兄コウジとは昔からとても仲良しです！兄はケイコさんと結婚し、今では中2のアヤネちゃん、小4のカオリちゃん、6才のマドカちゃんの3姉妹の父。兄の家に遊びに行くと、一人っ子のリンはお姉さんたちにたくさん遊んでもらってとっても楽しそう！しかし普段から遊びに誘ってもドタキャンばかりの兄家族。めげずにお菓子を渡しに行ってみると、なんと！風邪