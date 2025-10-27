福岡県警早良署は27日、福岡市早良区次郎丸5丁目4番付近の道路上で同日午後3時20分ごろ、通行中の男児が自転車に乗車した見知らぬ男から「下ネタとか言うの？自分の下半身見る？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は若い感じで茶髪。黄色ジャンパー、眼鏡を着用。黒色っぽい自転車に乗っていた。