客などが理不尽な要求をするカスタマーハラスメント、通称「カスハラ」の問題をめぐり、静岡県長泉町の議会で10月27日、「カスハラ防止条例」が可決されました。静岡県内の市町では初めての制定で、2026年4月1日から施行されます。 【写真を見る】静岡県長泉町の議会で可決した「カスハラ防止条例」 ＜東部総局 竹川知佳記者＞ 「接客の在り方が変化しつつあります。長泉町ではきょう、安心して働くための新たな条例が制