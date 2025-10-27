静岡県伊東市の田久保真紀市長が、伊東市議選後初めての定例会見に臨みます。田久保市長は10月31日に市議会の臨時会を招集することを告示していて、市議会は再び不信任決議案を提出する構えです。 可決は決定的で、田久保市長はこの日に失職することが濃厚となっています。最後となる可能性が高い定例会見で田久保市長が何を語るのか、注目が集まります。 【配信日時】 10月28日(火）午前11時00分スタート(予定)