2025年10月26日夜、浜松市の住宅でモバイルバッテリーなどが燃える火事があり、住人が病院に運ばれました。モバイルバッテリーに使われるリチウムイオン電池を巡っては事故が増加傾向にあり、国の専門機関は、適切な利用を呼びかけています。 【画像を見る】モバイルバッテリーの発火事故が起きる前にみられる主な予兆 26日午後10時半頃、浜松市内の住宅で部屋の壁の一部を焼く火事があり、住人1人が煙を吸っ