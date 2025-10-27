大阪府交野市の職員３人が２７日、記者会見を開き、職場で暴言や暴行などのパワーハラスメントを受けたとして市に内部通報したにもかかわらず、１年以上、ヒアリング調査が行われなかったと訴えた。これに対し、市は「プライバシー保護の観点からパワハラや通報の有無については何も話せない」としている。会見には、パワハラ被害を訴える職員３人と相談を受けた弁護士らが出席。職員側の説明によると、２０１１〜２３年、職員