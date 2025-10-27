体操女子の杉原愛子（２６＝ＴＲｙＡＳ）が、世界の舞台で見せた驚異の復活劇を振り返った。世界選手権（インドネシア・ジャカルタ）で、杉原は種目別決勝の床運動で金メダル、平均台でも銅メダルを獲得。床運動での優勝は日本勢で２０２１年大会の村上茉愛（現強化本部長）以来となる快挙だ。２７日に帰国し、都内で行われた会見で「自分１人で（２つのメダルは）取ったとは思っていなくて、皆さんのサポート、応援があって取