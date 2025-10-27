■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛は、海外赴任の話を出した途端、母に猛反対されてしまう。彼は凛の夢を知っているからこそ、一緒に渡米したいと願っていた。かつて留学の夢を祖母の病で諦め、母を支えることを選んだ凛は、今度こそ自分のために生きようと決意する。一方で母は、離婚で苦労した過去から娘の結婚を不安視していた。「賢いから大丈夫」と言う周囲の声を信じられず、賢い娘ほど大切なことを見落とすの