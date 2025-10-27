大谷翔平（c）SANKEI ドジャースの大谷翔平投手(31)が26日(日本時間27日)、ワールドシリーズ第3戦を前に会見し、意気込みなどを語った。 ドジャースはここまで敵地トロントで1勝1敗。初戦は大敗したが、大谷はワールドシリーズ初アーチを放った。第2戦は山本由伸投手(27)が、ポストシーズン2試合連続完投勝利でタイに戻した。 明日27日(同28日)の第3戦はグラスノー、28