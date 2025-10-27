１０月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス２７、前回マイナス２９から小幅改善＝ロンドン為替 １０月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス２７と前回９月の２９から小幅に改善した。６月のマイナス４６を底として次第に回復傾向がみられている。ただ、依然としてマイナス圏からは脱していない。１１月２６日の秋季予算案を控えて、消費マインドはなかなか盛り上がってこないようだ。 GBP/USD1.3339GBP/JPY203.75EUR/GB