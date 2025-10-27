大阪府の吉村洋文知事が、東京海洋大客員教授のさかなクンとのショットを披露した。２７日までにインスタグラムを更新し、「ぎょぎょぎょ、やで。ほんでこの『泉だこ』がめっちゃ、うまいねん。」とつづった吉村氏。来年１１月に開催される第４５回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」のはっぴを着た姿をアップ。この投稿にファンからは「沢山元気な姿を見せて頂き嬉しいです」「吉村知事の関西弁ええ