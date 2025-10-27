俳優の富永勇也が26日、自身のXを更新。宮崎あみさ、タカハシシンノスケとの3ショットを公開した。【写真】富永勇也×宮崎あみさ×タカハシシンノスケの3ショット『ドンブラザーズ』脳人は今も会議中3人は『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）の脳人役で共演。富永はソノイ、宮崎はソノニ、タカハシはソノザを演じていた。富永は「同窓会」と投稿し、ソノシを演じていた廣瀬智紀は「あらあら」とソノシの口調でうらやましが