今月、成田空港で覚醒剤を密輸しようとしたとしてイギリス国籍の男が逮捕・起訴されました。押収された覚醒剤はおよそ30キログラムで、成田空港でひとりの旅客から押収された量としては過去最多だということです。東京税関などによりますと、イギリス国籍のスチュワート・クーパー被告は今月6日、アメリカから成田空港に覚醒剤1キロ弱をスーツケースに隠して密輸しようとしたとして起訴されました。押収された覚醒剤はスーツケース