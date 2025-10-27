就寝中の女性が、部屋に侵入してきた男に首を絞められ、スマートフォンを奪われました。◇27日未明、福島県いわき市にある集合住宅で、就寝中の女性が襲われる事件が起きました。警察によると、午前2時頃、20代の女性が住む部屋の1階から男が侵入し、寝ていた女性の首を手で絞めたうえ、スマートフォン1台を奪って逃走したということです。女性は同居する母親の携帯電話で警察に通報、事件が発覚しました。女性に、けがはあ