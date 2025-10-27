フランスのルーブル美術館から約155億円の宝飾品が盗まれた事件で急転直下です。犯行に関与した4人のうち2人の身柄が拘束されました。事件は10月19日、開館直後の午前9時半ごろに起きました。工事作業員を装った4人組が2階の窓から館内に侵入。皇帝ナポレオンにまつわる宝石など日本円で約155億円に上る宝飾品を奪い、逃走したのです。捜査が進展したのは事件発生から6日目となる25日のことでした。シャルル・ド・ゴール空港で強盗