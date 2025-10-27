秋田市の住宅近くで、2日連続でクマが出没し、その姿が撮影されました。撮影者によりますと、今月23日午後1時ごろ、家族が外に出たところ、玄関先から20メートルほど離れた場所にクマを見つけ、町内会と交番に連絡しました。はじめは、クルミのようなものをバリバリと音を立てて、食べていましたが、パトカーが来たら移動したということで、歩いて移動するクマの姿を撮影したということです。体長は1.2メートル