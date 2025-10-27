Awichが、自身の誕生日である12月16日にビルボードライブ東京にてファンクラブ限定のプレミアムライブを開催する。 （関連：ONE OK ROCKは“絆”の力で羽ばたく稲葉浩志、TAKUYA∞、佐藤健、Awich……最新ツアーに結集した仲間たち） 本公演では、特別なバンドセットとともに登場。チケットは、11月15日より法人会員受付、同月22日よりClub BBL会員／法人会員先行がイープラスにて開始となる。なお、本