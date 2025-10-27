Booが主宰するツアー『Boo Night Tour 2025-26』の、東京公演の出演アーティストが発表された。 （関連：Mrs. GREEN APPLE ドームツアースタートOasis、HYDE、なにわ男子、&TEAM……週末の大型ライブ総括） 本ツアーは、12月17日のZepp Nagoya公演を皮切りに、福岡、東京、大阪のZeppにて開催。今回は、12月27日のZepp DiverCity (TOKYO)公演にACIDMAN、coldrain、MAN WITH A MIS