『2026 New Year「J-Fusion Special Session」』が、2026年1月19日にビルボードライブ横浜にて開催される。 （関連：SGが語りかける「心の中の花はずっと咲いている」ということあたたかさに包まれたビルボードライブレポ） 同公演には、DIMENSIONの勝田一樹（Sax）、CASIOPEAのリーダー 野呂一生（Gt）、則竹裕之（Dr）、T-SQUAREの新メンバー 田中晋吾（Ba）、DEZOLVEの友田ジュン（Key）