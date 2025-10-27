【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『君の顔では泣けない』で主演を務める芳根京子と共演の高橋海人（King & Prince / 「高」は、はしごだかが正式表記）、そして監督の坂下雄一郎が、10月27日に開催された『第38回東京国際映画祭 レッドカーペット』に登場した。 ■芳根京子は2年連続での登場！「『今年は楽しむ！』っていう余裕を持ちながら歩けて楽しかったです！」 2024年は『雪の花』のキャストとして