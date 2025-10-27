（台南中央社）南部・台南市将軍区にある塩田近くの沿岸でこのほど、夜の海が青く光る幻想的な光景が出現した。この珍しい景色を一目見ようと、多くの行楽客が詰めかけている。台南市政府が27日、明らかにした。これは「青い涙」（藍眼涙）と呼ばれる現象。海洋性プランクトン「ヤコウチュウ」が大量に集まり、ぶつかり合うことで青白い光が放たれる。台湾では主に離島の馬祖や金門で毎年春から夏にかけて見られる。台南で見られる