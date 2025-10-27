【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平手友梨奈が、8月21日に開催した自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』と、同公演の最後に初披露した自身作詞の楽曲「I’m human」について、当時を振り返り語ったインタビュー映像『平手友梨奈「I’m human」Official Interview』が公開された。 ■ライブを終えての感想やセットリストについても語る ソロ活動をスタートしてからリリースされた楽