開業1周年を迎えた「長崎スタジアムシティ」では今月、さまざまなイベントが開催されました。 締めくくりとなった26日は、人気YоuTuberが登場しました。 26日に「ピーススタジアム」にやってきたのは… （サワヤン） 「どうも！みなさんこんにちは。サワヤンチャンネルです」 兄弟で活動するYоuTuber「サワヤン」。 ゲーム実況動画などで人気を博している人気者です。 イベントでは、“e