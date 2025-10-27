【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IMP.が12月15日に2ndアルバム『MAGenter』（読み：マゼンタ）をリリースすることが決定。10月27日より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。 ■リード曲「KISS」は恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソング さらに、2ndアルバムのリリースに先駆けて、11月3日0時にリードトラック「KISS」の先行配信がスタートし、「KISS」