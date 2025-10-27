2025年10月15日（水）から、『あべ養鶏場 えっぐぷりん札幌駅直営店』とオンラインショップにて、北海道の美味しいをギュッと詰め込んだ新商品『北海道かぼちゃぷりん』が販売されています。 画像：株式会社 あべ養鶏場 北海道のかぼちゃは冷涼な気候と昼夜の寒暖差が糖度を引き上げ、濃厚な甘さとホクホクした食感が特徴です。 画像：株式会社 あべ養鶏場 そんな北海道産くりかぼちゃを、ぷりんに合うようペースト状に