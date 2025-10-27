【明治安田J1リーグ】清水エスパルス 1−0 東京ヴェルディ（10月25日／IAIスタジアム日本平）【映像】肘が後頸部に直撃した瞬間危険なプレーだった。清水エスパルスMF宇野禅斗と東京ヴェルディMF齋藤功佑が激しく接触し、ファンが騒然とした。10月25日の明治安田J1リーグ第35節で、清水エスパルスは東京ヴェルディを1ー0で撃破。昇格1年目だったが、3試合を残してのJ1残留を決めた。しかし、44分には危ないシーンがあった。