アメリカのトランプ大統領が6年ぶりに来日した。大統領として4回目の来日となるトランプ大統領は、27日午後には天皇陛下と面会、28日は高市早苗総理との日米首脳会談に臨む。【映像】「星条旗カラー」にライトアップされたスカイツリートランプ大統領の日本国内における移動手段は大統領専用ヘリ「マリーンワン」、そしてリムジン「ビースト」だ。そんな特別な移動時に目にしたかもしれない“珍しい光景”が星条旗カラーでラ