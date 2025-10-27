タレントの三上悠亜（32）が17日に発売されたコミック誌「ヤングガンガン」の表紙＆巻頭グラビアに登場。同誌で連載中の「玉川さん 出てました?」（原作・まつたけうめ、作画・松元こみかん）のヒロイン・玉川理央のコスプレを披露した。 【写真】ナマ脚スラリ、鎖骨をチラリ即合格！な面接姿 「玉川さん 出てました?」は、電撃引退した人気セクシー女優・美やまゆりの大ファンだったコンビニ店長・敷島が、アルバイ