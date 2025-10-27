記憶力や認知機能の低下を引き起こすアルツハイマー病の患者では、夜はなかなか眠れないのに日中の眠気が増加するなど、生活リズムが乱れることが知られています。新たな研究では、アルツハイマー病が特定の脳細胞において、24時間周期のサイクルを制御する概日リズムを乱していることが明らかになりました。A glial circadian gene expression atlas reveals cell-type and disease-specific reprogramming in response to amyloi