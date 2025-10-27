櫻坂46が、29日午後8時よりグループのOfficial YouTube Channelにて、13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念したスペシャル番組の生配信が決定した。【画像】圧巻オーラ！新シングルジャケ写5種一覧このリリースパーティーには、キャプテンの松田里奈、山崎天（崎＝たつさき）、谷口愛季、村井優、浅井恋乃未、山川宇衣の6人が出演。当日にリリースとなる最新シングル「Unhappy birthday構文」の魅力を6人がた