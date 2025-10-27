アニメ映画『迷宮のしおり』より、場面写真が解禁された。【写真】逃げ戸惑う栞と暴走するSHIORI（CV：SUZUKA）、不適な笑みを浮かべる傑（CV：寺西拓人）も！『迷宮のしおり』場面写真ギャラリーアニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーションである本作は、“歌”と“SF”と“三角関係”という河森監督のヒットシリーズにおける三種の神器をベースに、現代人の誰もが手にしているスマートフォンあるあるを組み