Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンドとして注目を集めるTENBLANK（佐藤健、宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳）が出演したファンミーティングイベントの模様を収録したBlu-rayの発売が決定した。本作は完全受注生産限定盤として、本日（27日）午後9時より特設サイトで予約受付を開始する。【動画】TENBLANK「Glass Heart」MVTENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎演じる大学生の天才ドラ