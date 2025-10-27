フィギュアスケート男子で、グランプリシリーズ第２戦・中国杯を制した佐藤駿（エームサービス・明大）が２７日、開催地の重慶から成田空港に帰国した。これまで電気や超音波で行っていた右足首の治療を「体外衝撃波治療」に変更して痛みが緩和したことで、大きな不安なく試合に臨めたことが勝因のひとつ。「足の状態がよくなって、本番は（痛みが）０に近い状態でできた。精神的に楽になった」とうなずいた。同治療法は今後も