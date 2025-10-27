フィギュアスケートのGP中国杯から成田空港に帰国した、男子で2連覇の佐藤駿（右）と女子3位の渡辺倫果＝27日フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、中国杯の男子で2連覇した佐藤駿（エームサービス・明大）が27日、帰国した成田空港で取材に応じた。今季ここまで右足首の故障で出遅れていたことを踏まえ「練習通りの演技ができたことが一番大きい。不安しかなかったが、大会を終えて自信に変わった」と喜びを語っ