フランスのルーブル美術館から約155億円の宝飾品が盗まれた事件で急転直下、犯行に関与した4人のうち、2人の身柄が拘束された。空港内で1人、パリ近郊で1人の身柄拘束事件は10月19日、開館直後の午前9時半ごろに起きた。工事作業員を装った4人組が2階の窓から館内に侵入し、皇帝ナポレオンにまつわる宝石など日本円で約155億円にのぼる宝飾品を奪い逃走した。捜査が進展したのは、事件発生から6日目となる25日のこと。シャルル・ド