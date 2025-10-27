２７日のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」には、マツコ・デラックスが出演した。この日の視聴者投票テーマは「イマイチ使いこなせていないものがありますか？」。マツコは「なんにもやってないんですよ、現代文明を」と切り出し「とうとうテレビが壊れました」と明かした。１年前にハードディスクレコーダーが壊れ、録画が見られなくなっていたというが、ついにテレビも旅立ったという。１３年間、同じテレビだったと説明し