ことしの24時間テレビに寄せられた寄付金の総額が発表されました。ことしの24時間テレビは8月30日から31日に放送されました。24時間テレビを中心に6月1日から9月末までに全国から寄せられた寄付金の総額は19億5915万23円でした。福祉や環境保護、災害復興などに使われる一般募金は10億3844万8504円です。このうち県内では1610万2894円が寄せられました。ことしは入浴専用車やリフト付きバスなど5台が県内の福祉施設に寄贈される予