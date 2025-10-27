今夏リヴァプールからアストン・ヴィラに買取義務付きのレンタル移籍にて加入したMFハーヴェイ・エリオット（22）は新天地で苦戦している。スター選手揃いのリヴァプールでは切り札的な役割でもあったエリオット。出場時間を求めて移籍を決断したが、ヴィラでのスタートダッシュに失敗。ここまで公式戦5試合で1ゴールという結果に留まっている。さらに最近はピッチに立つこともできておらず、現在は公式戦4試合連続で出番なし。今