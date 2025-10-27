◎あすの全国の天気北海道は日本海側を中心に雨や雪が降りそうです。山沿いを中心に、大雪による交通障害や、着雪による停電に十分注意をしてください。また、北海道の日本海側では夕方にかけて暴風に警戒が必要です。北陸と東北の日本海側は広く雨で、雷雨になる所があるでしょう。山陰や近畿北部も雨が降りやすい見込みです。一方、太平洋側と九州は広く晴れる予想です。◎あすの予想気温最低気温、最高気温ともに、ほとんどの所