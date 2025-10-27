27日の東京株式市場で日経平均株価は史上初めて5万円を突破しました。27日の東京株式市場で日経平均株価は、アメリカの利下げ期待が高まったことや、米中貿易摩擦の懸念が後退したことで、史上初めて5万円を突破しました。終値は先週末より1212円高い、5万512円でした。要因について市場関係者は、人工知能＝AIや半導体関連の株が上昇していることに加えて、積極財政路線である高市政権への期待感もあるとしています。この株高が続