日本テレビアナウンサーの本気すぎるコスプレが話題を呼んでいる。２７日にインスタグラムで「コミケでの綾波レイに引き続き、同じ作品の惣流・アスカ・ラングレーをやらせていただきました！」とつづったのは、日本テレビ・河出奈都美アナウンサー。河出アナは、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクターのコスプレをした姿をアップし、自身が出演した番組内でコスプレを披露したことに対し「『進行なのにコスプレ