27日、岩手県一関市の民家の庭で男性の遺体が見つかりました。遺体にはクマによる爪痕などがあったことなどから、クマに襲われたものとみられています。クマによる被害が相次ぐ中、秋田県の鈴木知事は、自衛隊の災害派遣を要請することを明らかにしました。■クマ被害か岩手県で男性1人が死亡クマがヒトの生活を脅かしています。27日も岩手県で…。慌てふためくハンターたち。民家の目の前にはクマ。男性1人が死亡する事態に。環