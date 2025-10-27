＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場吉永小百合（80）が、オープニング作品「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、31日公開）の舞台あいさつに登壇。この日、主人公のモデルとなった登山家・田部井淳子さんの写真を柄にした帯を着けたが、帯の後ろに彩られたエベレストの写真が、田部井さんが女性として初めて世界最高峰エベレスト登頂に