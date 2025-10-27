10月30日（木）に門別競馬場で行われる、エーデルワイス賞（Jpn3・2歳牝・ダ1200m）の枠順は下記の通り。唯一の2歳牝馬限定のダート重賞。この時期のJRA馬、道営馬は五角の戦い。デビューから無傷の3連勝でここへ挑む道営所属リュウノフライトは6枠6番へ。これまでの勝ちっぷりはよく、JRA馬を圧倒する可能性は十分にある。注目の発走は20時10分。【エーデルワイス賞】断然人気ミリアッドラヴがデビュー2連勝…ニューイヤーズデ