子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 毎回手ぶらで遊びに来る友だち。こちらからはお茶菓子出さなくてもいいですか？ ©ママリ うちに遊びに来る際に手土産を持