内向的な主人公かなこは、夫の正春と息子はるとと義実家で同居中。そこに頻繁に帰省する独身の義姉・まみは、明るく社交的だが強引な性格で、ネットワークビジネスに傾倒している。最初は軽い趣味の延長だった義姉の活動は、やがて義実家を商品在庫の山で埋め、義母への強引な勧誘へとエスカレート。ある日、そんな義姉のことを友人に相談してみると…？『ネットワークビジネス義姉』をごらんください。 大学